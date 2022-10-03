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Сегодня, 18:30

Генменеджер «Монреаля» — Слафковски: «Думаю, что сейчас он не очень впечатляет»

Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз заявил, что словацкий нападающий Юрай Слафковски пока не впечатляет в предсезонных играх.

«Думаю, что сейчас он не очень впечатляет. В двух играх турнира новичков в Баффало он был великолепен, лидировал по числу голевых моментов с большим отрывом. В некоторых моментах он очень хорош, но пока в его игре есть нестабильность.

Сейчас мы должны сделать то, что будет правильно для его карьеры. Мы искали на драфте не лучшего 18-летнего игрока, мы искали лучшего игрока НХЛ в будущем. Независимо от того, будет это решение популярным или нет, мы собираемся сделать то, что считаем правильным", — приводит слова Хьюза TSN со ссылкой на подкаст Ray and Dregs.

Напомним, что на драфте-2022 «Монреаль» выбрал Слафковски под общим 1-м номером.

ХК Монреаль Канадиенс
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