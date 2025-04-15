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15 апреля, 11:37

Генменеджер «Монреаля» отметил вклад Ротенберга в развитие Демидова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз рассказал о вкладе главного тренера СКА Романа Ротенберга в развитие новичка «Канадиенс» Ивана Демидова.

15 апреля «Монреаль» уступил «Чикаго» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. 19-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу в своем дебютном матче.

Иван Демидов и&nbsp;Давид Савар.Фантастический дебют Демидова в НХЛ! Для гола и ассиста ему хватило периода

«Надо отдать должное Роману Ротенбергу, у него было видение. Мы обсуждали это с ним. В течение года у него было представление о том, что он хотел видеть в Иване, и это выходило за рамки простой результативности. Демидов совершенствовал свою игру в таких аспектах, как владение шайбой, игра в защите, борьба за шайбу, — в том, что необходимо для успеха здесь. Мы надеемся, что вся эта работа поможет ему легче адаптироваться в НХЛ», — приводит слова Хьюза пресс-служба «Монреаля».

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ. Перед переездом в НХЛ Иван расторг контракт со СКА.

В сезоне-2024/25 19-летний хоккеист в составе СКА набрал 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 6 встречах.

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Иван Демидов
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Роман Ротенберг
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