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Сегодня, 03:47

Генменеджер «Оттавы»: «Очень рады добавить в наш состав игрока такого калибра, как Тарасенко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко.

«Владимир — прирожденный бомбардир. Он динамичный игрок, который может забить из любой зоны в атаке, а также недооцененный плеймейкер, который сделал карьеру, играя в нападении на себя и своих партнеров по линии. Очень рады добавить в наш состав игрока такого калибра», — цитирует пресс-служба лиги Дориона.

С 2013 года Тарасенко выступал за «Сент-Луис». В феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». Этим летом он стал свободным агентом.

Владимир Тарасенко. Тарасенко стал игроком «Оттавы»
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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