Генменеджер «Питтсбурга» Дубас рассказал о новом контракте Кросби

19 марта, 22:00
Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас раскрыл некоторые подробности продления контракта с капитаном клуба Сидни Кросби.
«Конечно, я думаю, что это будет личное обсуждение с Сидом, мной и агентом Пэтом Бриссоном, когда сезон завершится. Все довольно четко выразили свою позицию по поводу этого факта — все хотели бы, чтобы он завершил карьеру в «Питтсбурге», — приводит слова Дубаса The Athletic.
Действующее соглашение канадца с «Питтсбургом» рассчитано до конца сезона-2024/25.
В составе «пингвинов» 36-летний канадец провел 1257 матчей, в которых набрал 1570 (583+987) очков. Вместе с клубом из Пенсильвании он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
«Питтсбург» находится на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 69 очков в 67 встречах.