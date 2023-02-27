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НХЛ

Сегодня, 05:37

Генменеджер «Сан-Хосе»: «У Мухамадуллина есть все, чтобы войти в четверку лучших защитников»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Гриер поделился впечатлениями от обмена форварда Тимо Майера в «Нью-Джерси».

«Шакир Мухамадуллин — большой, мобильный защитник, который лидирует среди защитников команды по результативности в этом году. У него есть все необходимое, чтобы войти в четверку лучших защитников за свою карьеру. Никита Охотюк — упрямый, физически развитый игрок на синей линии с хорошими лидерскими качествами и сильным характером», — приводит слова Гриера официальный сайт клуба.

Со стороны «Нью-Джерси» в сделку включены защитники Шакир Мухамадуллин и Никита Охотюк, нападющие Фабиан Зеттерлунд и Андреас Йонссон, а также право выбора первого раунда 2023 года и условного выбора первого раунда 2024 года.

В текущем сезоне Мухамадуллин провел 67 матчей за «Салават Юлаев» в КХЛ, в которых набрал 25 (6+19) очков.

Шакир Мухамадуллин
НХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сан-Хосе Шаркс
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