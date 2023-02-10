Генменеджер «Сент-Луиса» назвал обмен Тарасенко окончанием эпохи

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг прокомментировал обмен нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».

«Мы пытались выжать из этого состава еще один год. Я думаю, что, когда вы вспомните наш чемпионский состав, то мы были командой-ветераном. Мы выиграли как команда-ветеран, и мы смогли удержаться в этой группе еще на три года. Этот год, очевидно, был конец той эпохи.

Если мы вернемся на пару лет назад, когда Тарасенко оправился от травм и спросил, сможем ли мы найти для него другое место, очевидно, это было тяжелое лето, поэтому мы ничего не могли там сделать.

Он вернулся в отличной форме. У него был отличный прошлый год, и он был профессионалом, честно говоря, с того дня, как мы его задрафтовали. Вот кто он такой... Время от времени он делал все, о чем мы могли просить.

В поисках клуба для него я начал именно с этого списка и смог найти соответствие. Очевидно, что Нью-Йорк - притягательный город для всех игроков лиги, поэтому мне было комфортно, когда я позвонил ему. Я был бы удивлен, если бы мой выбор стал для него проблемой», — цитирует генменеджера сайт НХЛ.

Тарасенко, выбранный «Блюз» в первом раунде (№16) на драфте НХЛ-2010, занимает пятое место в их истории по голам (262) и очкам (553) и седьмое по передачам (291).

31-летний форвард сыграл ключевую роль, когда «Блюзмены» выиграли свой первый чемпионат в 2019 году, победив «Бостон» в финале в семи играх. Он набрал 17 очков в 26 играх плей-офф Кубка Стэнли и занял второе место в «Сент-Луисе» с 11 голами (Джейдон Шварц забил 12).