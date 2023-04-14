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НХЛ

Сегодня, 20:21

Генменеджер «Сент-Луиса» объявил об изменениях в тренерском штабе «Блюз»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент и генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг объявил о том, что двое помощников главного тренера Крэйга Берюбе покинут команду.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, речь идет о Крэйге Мактавише и Майке ван Рине.

Мактавиш присоединился к тренерскому штабу «Сент-Луиса» в нынешнем сезоне. До этого он работал ассистентом в «Рейнджерс», а также с 2000 по 2009 год возглавлял «Эдмонтон». Ван Рин проработал в штабе «Блюз» с мая 2018 года, до этого тренировав в низших североамериканских лигах.

В текущем сезоне «Сент-Луис» набрал 81 очко, заняв шестое место в Центральном дивизионе НХЛ, и не попал в плей-офф.

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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