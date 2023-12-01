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НХЛ

Сегодня, 08:12

Генменеджер «Ванкувера»: «Задоров привнесет еще больше физической силы в нашу оборону»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Аллвин прокомментировал переход защитника Никиты Задорова.

«Никита — большой, сильный и мобильный двусторонний защитник, который привнесет еще больше физической силы в нашу оборону. Нам очень нравятся его размеры и возможности, а его добавление к нашей синей линии даст больше глубины и возможностей для продвижения вперед», — приводит слова Аллвина официальный сайт НХЛ.

«Ванкувер» 1 декабря объявил об обмене Задоровоа из «Калгари». В обмен за 28-летнего россиянина «Флэймз» получили драфт-пики в 2024 и 2026 годах (5-го и 3-го раундов соответственно).

В текущем сезоне Задоров сыграл в 21 матче и набрал 6 (1+5) очков. Ранее в НХЛ он также выступал за «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».

Никита Задоров
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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