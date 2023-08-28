Генменеджер «Вашингтона» Маклеллан назначен президентом по хоккейным операциям

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан стал президентом клуба по хоккейным операциям. Свой нынешний пост он занимает с 2014 года. При нем клуб выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Председателем «Вашингтона» назначен 76-летний Дик Патрик, его сын — 47-летний Крис Патрик занял пост ассистента генерального менеджера.

В «Вашингтоне» выступает россиянин Александр Овечкин. В прошлом сезоне команда не вышла в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 12-е место в таблице Восточной конференции.