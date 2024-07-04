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Сегодня, 08:26

Генменеджер «Вашингтона»: «Надеюсь, в следующем сезоне Овечкина поддержит более сильная команда»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, как обновленный состав команды может повлиять на игру российского нападающего Александра Овечкина.

«В прошлом сезоне мы поняли, на каком уровне находимся. Мы знали, что должны становиться лучше. Мы должны были прибавлять. И для Ови тоже. Я имею ввиду то, что в прошлом году на Овечкина оказывалось большое давление в плане результативности, поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне его поддержит более сильная команда», — приводит слова Маклеллан ESPN.

В прошлом сезоне «Вашингтон» занял восьмое место в таблице регулярного чемпионата Восточной конференции НХЛ. В первом круге Кубка Стэнли «столичные» всухую проиграли «Рейнджерс» (0-4 в серии).

На счету 38-летнего Овечкина в регулярном чемпионате 31 заброшенная шайба в 79 матчах. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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