Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:08

Генменеджер «Вашингтона» поделился мнением о ситуации Бэкстрема

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ситуацию с травмированным форвардом команды Никласом Бекстремом. Из-за повреждения он приостановил карьеру.

«Он сыграл с нами 1000 игр и набрал более 1000 очков. Вместе с Алексом Овечкиным они были лицом нашей команды последние 17, 18 лет. Проблема с бедром появилась, вероятно, три года назад, когда она усилилась, и наблюдать за тем, как он играет через боль, было тяжело... Никто не хотел чтобы он ушел так, все хотели, чтобы он ушёл правильным образом. Так что ситуация сложная со всех сторон», — сказал Маклеллан в выступлении на шоу Джеффа Марека.

О решении приостановить карьеру форвард сообщил 1 ноября. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне 35-летний Бэкстрем провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего в актве шведа 1033 (271+762) очка в 1105 матчах НХЛ.
Никлас Бэкстрем
ХК Вашингтон Кэпиталз
2
Обсудить
Читайте также
Пинок от Хиддинка, дубль в ворота чехов, лезгинка в самолете: яркая карьера Дзагоева
Сколько лет Джокович продержится на теннисной вершине? Серб побил еще не все рекорды
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
СМИ сообщили о возможности Запада организовать новый майдан на Украине
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Нью-Джерси» 20 января введет Брылина в зал славы клуба

Овечкин покинул тренировку «Вашингтона», но позже вернулся