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Сегодня, 14:10

Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал слухи об обмене Кузнецова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан отреагировал на информацию о возможном обмене нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Кузнецов — хороший игрок. Мы никогда не говорили, что обменяем Кузнецова. Я говорил, что мы открыты для обсуждения большинства наших игроков на рынке обмена», — приводит слова Маклеллана NBC.

Ранее сообщалось, что Кузнецов запрашивает обмен из «Вашнгтона». Сам игрок опровергал эту информацию. В сезоне-2022/23 россиянин набрал 55 (12+43) очков за 81 матч в регулярке НХЛ.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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