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Сегодня, 11:09

Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал возвращение Овечкина после травмы

Камила Абдурахманова
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик рассказал о возвращении форварда клуба Александра Овечкина после перелома ноги.

«Парень в его возрасте просто не может забивать с такой скоростью, с какой забивает он. Да, он больше не 25-летний Алекс Овечкин, но его трудно заменить. Даже просто по энергии, которую он привносит в раздевалку и команду. Когда он отсутствовал из-за травмы, можно было почувствовать, что его здесь не хватает», — приводит слова Патрика сайт НХЛ.

Патрик также надеется, что Овечкие сможет сохранить свой темп

У 39-летнего россиянина в этом сезоне 28 (18+10) очков в 22 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забил 871 гол и до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.

Источник: НХЛ
Александр Овечкин
НХЛ
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