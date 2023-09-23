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Сегодня, 08:58

Генменеджер «Вашингтона»: «Спенсер полон энтузиазма, сейчас он выстраивает отношения с Кузнецовым»

Сергей Разин
корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о будущем форварда Евгения Кузнецова при главном тренере Спенсере Карбери.

«Я знаю, что Спенсер говорил с ним несколько раз. Я надеюсь, что он, как и остальные игроки, заряжен новым молодым тренером, немного другой философией. Спенсер полон энтузиазма, сейчас он выстраивает отношения с Кузнецовым. Думаю, это будет позитивно для него. На мой взгляд, тот стиль, в котором Спенсер хочет играть, его философия игры подходит Кузнецову. Думаю, Кузя должен соответствовать этому и хорошо отвечать стилю игры», — приводит слова Маклеллана пресс-служба «Вашингтона».

Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ-2022/23. Всего 31-летний россиянин сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков. В прошедшем сезоне «Вашингтон» впервые за девять лет не вышел в плей-офф НХЛ.

Ранее контракты Кузнецова и Александра Овечкина вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic. Кузнецов зарабатывает 7,8 миллиона долларов в год, его контракт рассчитан еще на два сезона.

Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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