Генменеджер «Вегаса»: «Барбашев внесет разнообразие в наш состав. Он очень искусен в борьбе за шайбу»

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон поделился мнением о обмене с «Сент-Луисом», в результате которого к команде присоединился форвард Иван Барбашев.

«Мы думаем, что Иван внесет разнообразие в наш состав. Он привносит физические габариты, очень искусен в борьбе за шайбу, бросках и подборе, особенно за линией ворот», — приводит слова МакКриммона пресс-служба клуба.

26 февраля «Сент-Луис» обменял 27-летнего россиянина на 20-летнего канадского нападающего Зака Дина. Барбашев выступал за «Блюз» с сезона-2016/17, когда он дебютировал в НХЛ.

В текущем сезоне форвард набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах.