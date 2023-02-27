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НХЛ

Сегодня, 04:58

Генменеджер «Вегаса»: «Барбашев внесет разнообразие в наш состав. Он очень искусен в борьбе за шайбу»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон поделился мнением о обмене с «Сент-Луисом», в результате которого к команде присоединился форвард Иван Барбашев.

«Мы думаем, что Иван внесет разнообразие в наш состав. Он привносит физические габариты, очень искусен в борьбе за шайбу, бросках и подборе, особенно за линией ворот», — приводит слова МакКриммона пресс-служба клуба.

26 февраля «Сент-Луис» обменял 27-летнего россиянина на 20-летнего канадского нападающего Зака Дина. Барбашев выступал за «Блюз» с сезона-2016/17, когда он дебютировал в НХЛ.

В текущем сезоне форвард набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах.

Иван Барбашев
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сент-Луис Блюз
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