Генменеджер «Виннипега»: «Мы не ограничимся обменом Дюбуа и ищем различные варианты»

Генеральный менеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф сказал, что обмен форварда Пьера-Люка Дюбуа в «Лос-Анджелес» не последний.

«Сейчас мы находимся в поиске различных вариантов обменов. Скорее всего, обмен Дюбуа не будет единственным. Будет ли следующий трейд одним из широко обсуждаемых ходов? Кто знает? Сейчас все непредсказуемо. Мы очень рады, что получили нескольких игроков, которые в дальнейшем могут вырасти. Молодые ребята только начинают набирать обороты, а опытный Алекс Иафалло — это тот тип игрока, который нам подходит. Он играет усердно, с сердцем и душой», — приводит слова Чевелдэйоффа сайт НХЛ.

25-летний Дюбуа подписал 8-летний контракт с «Виннипегом» на 68 миллионов долларов, после чего канадский клуб обменял его в «Кингс». «Джетс» получили в сделке нападающих Алекса Иафалло, Габриэля Виларди, Расмуса Купари и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.