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Сегодня, 18:24

Ушаков: «Победа «Флориды» в Кубке Стэнли будет сродни чуду. Его может совершить Бобровский»

Руслан Минаев
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Хоккейный агент и бывший голкипер «Спартака» Геннадий Ушаков поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Флориды» и «Эдмонтона» в финальной серии Кубка Стэнли.

«У «Флориды» шансы есть, но небольшие. Меня больше всего расстраивает, что они функционально явно проигрывают. Команда просела, а «Эдмонтон» бежит, причем все бегут. Если «Флорида» выиграет, то это будет сродни чуду. Наверное, это чудо может совершить Сергей Бобровский, но все будет зависеть от того, как он себя физически чувствует. Мне кажется, он тоже немного подсел. На него очень высокая нагрузка», — цитирует Ушакова Metaratings.ru.

Седьмая игра финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» состоится во вторник, 25 июня. Матч пройдет во Флориде и начнется в 03.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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