Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:20

Величкин: «Лучшим российским нападающим 2024 года был Малкин»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин считает нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина лучшим российским форвардом 2024 года.

«Я обязан сказать, что лучшим российским нападающим 2024 года был Женя Малкин. Сегодня для Магнитогорска он — наша путеводная звезда. Для того, чтобы стать таким, как Женя, нужна многолетняя стабильность. Не выстрел один-два года, а несколько лет быть надежным и стабильным. Не случайно «Питтсбург» за него цепляется и держится столько лет. Думаю, Малкин ещё пару сезонов поиграет на высоком уровне.

По стабильности на одном уровне с Женей, конечно, Саша Овечкин. Отмечу еще Капризова. Он с первого своего захода в Национальную хоккейную лигу показывает, что он как был Капризом, так и остаётся им», — цитирует Legalbet Величкина.

Источник: Legalbet
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Питтсбург Пингвинз
Геннадий Величкин
Читайте также
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Главное
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
СКА пропустил пять шайб и дважды заменил вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
ЦБ намерен отменить ограничения на полную стоимость потребительских кредитов
Во Франции сообщили о нарушении движения поездов из-за самоубийства машиниста
26 декабря в Нью-Йорке стартует чемпионат мира по рапиду и блицу
Сегодня
Вчера
Неделя