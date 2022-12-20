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НХЛ

Сегодня, 08:06

Георгиев признан лучшим игроком матча «Колорадо» — «Айлендерс», Сорокин стал третьей звездой

Виктория Кравченко
Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 Б.

Вратарь победителей Александр Георгиев стал первой звездой матча. Он отразил 26 бросков по своим воротам. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой встречи. Он отразил 46 бросков.

Второй звездой стал форвард «Колорадо» Эван Родригес, забросивший победную шайбу.

«Колорадо» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 36 очами в 30 матчах, «Айлендерс» идут на восьмой строчке «Востока» с 38 очками в 33 играх.

Александр Георгиев
Илья Сорокин
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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