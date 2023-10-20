Георгиев — о победе над «Чикаго»: «Я чувствовал себя уверенным, сделал несколько хороших сейвов»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:0).

«Для меня игра прошла очень хорошо, я чувствовал себя уверенным, сделал несколько хороших сейвов. Мы неплохо выигрывали подборы. Рад, что мы хорошо начали встречу и домашнюю серию», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

27-летний россиянин стал первой звездой встречи, отразив все 18 бросков по воротам и впервые в сезоне сыграв на ноль. В текущем сезоне Георгиев провел 4 матча, пропустив 4 шайбы и 1 раз сыграв на ноль при 96,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 0,98.