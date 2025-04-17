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17 апреля, 11:52

Георгиев — об уходе из «Сан-Хосе»: «Впереди меня ждет много хорошего хоккея»

Сергей Ярошенко
Вратарь Александр Георгиев
Александр Георгиев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Вратарь Александр Георгиев прокомментировал уход из «Сан-Хосе» по окончании сезона.

«Генеральный менеджер сказал мне, что они пойдут в следующий сезон с новой командой. Так что я уже знаю, что выйду на рынок свободных агентов. Мне предстоит очередной вызов — играть в новой для себя команде, что будет волнительно для меня. Хорошо быть свободным агентом и иметь возможность выбирать. Знаю, что впереди меня ждет много хорошего хоккея. Думаю, что в этом сезоне я проделал хорошую работу с тренером вратарей, это пошло мне на пользу», — цитирует Георгиева San Jose Mercury.

Георгиев выступает за «Сан-Хосе» с декабря 2024 гола. За это время он сыграл 31 матч, в которых одержал 7 побед и отразил 87,5 процента бросков.

Ранее стало известно, что в «Шаркс» не заинтересованы в продлении контракта с российским голкипером. По информации «СЭ», 29-летний вратарь на данный момент не рассматривает вариант продолжения карьеры в России.

До этого в НХЛ Георгиев выступал за «Колорадо» и «Рейнджерс».

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Александр Георгиев
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ХК Сан-Хосе Шаркс
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