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НХЛ

17 марта, 08:12

Георгиев стал третьей звездой матча против «Эдмонтона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев признан третьей звездой матча против Эдмонтона (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра проходила 17 марта. 28-летний россиянин отразил 32 броска.

Первой звездой матча стал защитник «Эвеланш» Шон Уокер который оформил дубль. Второй звездой признан вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, на его счету 41 отраженный бросок.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд. «Эвеланш» с 91 очком — на 2-м месте таблицы Западной конференции.

«Эдмонтон» с 84 очками — на 5-й строчке.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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