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НХЛ

Сегодня, 09:31

Георгиев занял первое место по победам в сезоне среди вратарей НХЛ, Бобровский — третий

Сергей Разин
корреспондент
Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал лидером среди вратарей по выигранным матчам в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24.

На счету 28-летнего россиянина 38 побед в 63 матчах. На второй строчке вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, у которого 37 побед в 60 играх.

На третьем месте Сергей Бобровский («Флорида») с 36 победами в 58 матчах, столько же побед в 55 матчах одержал Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).

В текущем сезоне Георгиев провел 63 матча, дважды сыграв на ноль при 89,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.02.

Александр Георгиев
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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