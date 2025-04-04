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4 апреля, 00:24

Беттмэн — о посещении матча «Вашингтона»: «Хотим быть уверены, что будем рядом, когда произойдет волшебство»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объяснил, почему посетил матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» (5:1).

«Мы хотим быть уверены, что будем рядом, когда произойдет волшебство. Мы хотим убедиться, что этот момент (рекордная шайба Овечкина) получит то внимание и уважение, которых он заслуживает. Когда думаешь, например, о наших трофеях, в частности о Кубке Стэнли, то это самый великолепный трофей во всех видах спорта, как и его презентация. Мы хотим дать такое же уважение», — приводит пресс-служба лиги слова Бэттмена.

В четверг, 3 апреля, Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:5). Теперь на счету 39-летнего россиянина 892 гола за карьеру. Ему осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда Гретцки (894 гола).

В этом сезоне Овечкин забил 39 голов в 59 играх — его средняя результативность составляет 0,66 гола за матч. По прогнозу НХЛ, россиянин может побить рекорд Гретцки 13 апреля в игре против «Коламбуса».

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Гэри Беттмэн
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