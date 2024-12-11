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Сегодня, 00:21

Беттмэн подтвердил повышение потолка зарплат в НХЛ на 5 процентов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что потолок зарплат в лиге в следующем сезоне составит 92,4 миллиона долларов. В этом сезоне потолок зарплат — 88 миллионов долларов.

«Потолок в соответствии с текущими руководящими принципами в коллективном договоре вырастет на 5 процентов. Поскольку мы смотрим на доходы, мы собираемся провести обсуждения с ассоциацией игроков об уровнях депонирования и о том, можно ли и нужно ли немного подстраивать потолок на постоянной основе, но это то, над чем нам действительно нужно работать с ассоциацией игроков, и мы ведем эти обсуждения.

Я бы не обязательно рассматривал коллективное соглашение как единственную дату, когда можем вносить коррективы. Мы можем решить внести корректировку, а затем разобраться с коллективным договором», — цитирует официальный сайт лиги Беттмэна.

Также он рассказал, что НХЛ в настоящее время прогнозирует 6,6 миллиарда долларов доходов в этом сезоне.

Хоккей
НХЛ
Гэри Беттмэн
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