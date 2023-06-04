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НХЛ

Сегодня, 12:59

Гэри Беттмэн заявил, что НХЛ стремится сохранить «Койотис» в Аризоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сказал, что лига по-прежнему стремится сохранить «Койотис» в Аризоне.

«Мы будем внимательно следить за этим. Надеемся, что один из вариантов будет реализован. Это потрясающий рынок, где много любителей спорта. Это растущий рынок, один из крупнейших в Северной Америке. Клуб и его болельщики оказались в печальной ситуации. Возможно, в каком-то смысле они стали жертвами обстоятельств.

Сейчас НХЛ, клубы и владельцы стали сильнее. Мы в лучшем положении, чтобы сопротивляться переездам команд, чем 20 или 30 лет назад, может быть. И мы хотим убедиться, что изучили все варианты, прежде чем перевозить клуб. И я надеюсь, что нам не придется этого делать», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.

Ранее стало известно, что «Аризона» проведет еще один сезон на арене студенческой команды Университета Аризоны.

Изначально городской совет Темпе одобрил проект постройки арены и развлекательного комплекса общей стоимостью 2,3 миллиарда долларов, но затем жители пригорода выступили против строительства стадиона.

«Аризона» выступает на арене Университета Аризоны с сезона-2022/23. Вместимость стадиона составляет 5 тысяч человек.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
Гэри Беттмэн
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