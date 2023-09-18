Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:44

Глава Ассоциации игроков НХЛ считает увольнение Бэбкока верным решением

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш поделился мнением по поводу решения «Коламбуса» уволить главного тренера Майка Бэбкока.

«Наши игроки заслуживают уважительного отношения к себе на рабочем месте. К сожалению, в «Коламбусе» этого не произошло. Решение клуба двигаться вперед с новым главным тренером — это правильное решение», — цитирует Уолша журналист Крис Джонстон.

Бэбкока обвиняли в том, что тот заставлял игроков показывать ему личные фото.

Специалист был назначен в июле 2023 года. 12 сентября бывший игрок НХЛ и ведущий подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт рассказал, что Бэбкок заставил капитана «Коламбуса» Буна Дженнера показать ему личные фото в телефоне.

Позднее 60-летний канадец и сам Дженнер заявляли, что это делалось для того, чтобы тренеру было проще узнать новый коллектив, а Биссоннетт подал информацию в искаженном виде.
1
0
Читайте также
КХЛ делится деньгами с клубами. Что это за механизм и для чего он нужен
Санкции против Никиты Мазепина вновь ввели и сразу же приостановили
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Белая медведица умерла в зоопарке Екатеринбурга на 26-м году жизни
В Белом доме объяснили опасность эскалации конфликта
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарина включили в топ-50 рейтинга лучших игроков НХЛ