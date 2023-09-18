Глава Ассоциации игроков НХЛ считает увольнение Бэбкока верным решением

Исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш поделился мнением по поводу решения «Коламбуса» уволить главного тренера Майка Бэбкока.

«Наши игроки заслуживают уважительного отношения к себе на рабочем месте. К сожалению, в «Коламбусе» этого не произошло. Решение клуба двигаться вперед с новым главным тренером — это правильное решение», — цитирует Уолша журналист Крис Джонстон.

Бэбкока обвиняли в том, что тот заставлял игроков показывать ему личные фото.

Специалист был назначен в июле 2023 года. 12 сентября бывший игрок НХЛ и ведущий подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт рассказал, что Бэбкок заставил капитана «Коламбуса» Буна Дженнера показать ему личные фото в телефоне.