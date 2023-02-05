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НХЛ

Сегодня, 17:20

Глава НХЛ сделал заявление об отказе Проворова надеть форму в поддержку меньшинств

Иван Шитик
Корреспондент
Иван Проворов.
Фото Global Look Press
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн прокомментировал решение российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова отказаться от участия в акции в поддержку меньшинств.

Глава лиги подчеркнул, что НХЛ выступает за инклюзивность в спорте и жизни, однако считает обязательным уважать индивидуальный выбор каждого.

«Некоторым людям более комфортно участвовать в чем-то, чем другим. Разнообразие и дружелюбие заключается в том числе в понимании этих различий», — цитирует Беттмэна The Score.

Российский хоккеист пропустил предматчевую раскатку, на которую все его одноклубники вышли в специальных свитерах с обозначениями в поддержку меньшинств.

26-летний Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года, он был выбран клубом под 7-м номером драфта НХЛ-2015.

Иван Проворов
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Гэри Беттмэн
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