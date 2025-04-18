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Сегодня, 17:32

Логинова: «Была бы рада, если Овечкин стал бы амбассадором РУСАДА»

Руслан Минаев
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова хочет, чтобы нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал послом чистого спорта РУСАДА.

«Если бы наш великий хоккеист согласился бы стать амбассадором РУСАДА, мы бы были очень рады, — цитирует Логинову ТАСС. — Но я могу сказать, что Александр Овечкин ранее уже сотрудничал с Российским антидопинговым агентством и участвовал в одном из наших образовательных проектов. Летом 2022 года он снялся в видеоролике «Допинг — зло, мы за честный спорт», который мы разместили на своих ресурсах».

6 апреля в матче с «Айлендерс» 39-летний россиянин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету Овечкина 897 голов.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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