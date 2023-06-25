Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:35

Глава скаутского бюро НХЛ: «Мичков — один из главных талантов своего поколения»

Иван Торопцев
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Глава скаутского бюро НХЛ Дэн Марр оценил перспективы российского нападающего Матвея Мичкова перед драфтом НХЛ-2023.

«Если вспомнить, как Матвей играл на молодежном чемпионате мира два года назад, то можно сказать, что он — один из главных талантов поколения, и продолжает оставаться таковым, просто в последние годы он не мог играть на международной арене. Мы всегда ждем от хоккеистов развития. Коннор Бедард продолжил расти, Адам Фантилли и Уилл Смит тоже. Это относится и к Мичкову.
Когда у клуба появляется шанс получить одного из главных талантов поколения, неважно, перейдет он в команду сейчас, или через два года — это усиление. Такой хоккеист явно добавит качества и поможет клубу расти», — приводит официальный сайт НХЛ слова Марра.

В сезоне-2022/23 Мичков провел 3 матча за СКА и не отличился результативными действиями, после чего перешел на правах аренды в «Сочи», в составе которого набрал 20 (9+11) очков в 27 играх.

Драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле.

Матвей Мичков. Мичков проиграл конкуренцию наследнику Кросби. Под каким номером задрафтуют русского вундеркинда?

Хоккей
НХЛ
Матвей Мичков
0
Читайте также
Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России
Женское несчастье. Россиянки неудачно сыграли в Берлине и Бирмингеме
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дацюк и Федоров попали в двадцатку лучших драфт-пиков в истории НХЛ