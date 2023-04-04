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НХЛ

Сегодня, 09:29

Главный тренер «Аризоны»: «Нам нужно было, чтобы Просветов остановил «кровотечение», а он не смог этого сделать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Аризоны» Андре Туриньи прокомментировал игру голкипера команды Ивана Просветова в матче против «Сиэтла» (1:8). Просветов отразил 24 броска из 32.

«Он ничего не смог улучшить в нашей игре, — цитирует Туриньи сайт НХЛ. — Нам нужно было, чтобы он остановил «кровотечение», а он не смог этого сделать. В целом в матче у нас был хороший темп, хороший прессинг. Мы создавали голевые моменты в первых двух периодах, но затем в третьем периоде они сразу же начали забивать, и это было тяжело».

24-летний россиянин пропустил 15 шайб в двух последних матчах. В 5 играх сезона у него 3 победы и 2 поражения.

«Аризона» с 67 очками находится на 13-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.

ХК Аризона Койотс
ХК Сиэтл Кракен
Иван Просветов
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