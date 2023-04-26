Главный тренер «Айлендерс» отметил игру Сорокина в победном матче против «Каролины»

Главный тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт прокомментировал победу над «Каролиной» (3:2, 2-3) в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«В этом месте «Каролина» выходят на площадку во всеоружии. Мы знали, что они будут действовать жестко. Мы знали, что Сорокину придется сделать несколько спасений, и он сделал это. В нашей игре не было паники. Мы просто следили за тем, чтобы придерживаться нашего плана. Мы просто играли довольно стабильно, довольно уверенно и боролись», — приводит слова Ламберта сайт НХЛ.

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

Шестой матч в серии состоится 28 апреля на льду «Айлендерс». Начало — 23.00 по московскому времени.