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Сегодня, 09:30

Тренер «Айлендерс» Руа — о матче с «Каролиной»: «Это тяжелое поражение»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал поражение от «Каролины» (3:6, 0-2) во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Несомненно, это тяжелое поражение, потому что у нас был шанс выиграть эту игру. Но в то же время мы должны перестроиться и быть готовыми к следующей игре. Мы едем домой, и нам нужно хорошо сыграть и выиграть третий матч, вот и все», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

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«Каролина» повела в серии со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 26 апреля в Элмонте и начнется в 2:30 мск.

ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Клейтон Стэнли
Патрик Руа
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