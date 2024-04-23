Тренер «Айлендерс» Руа — о матче с «Каролиной»: «Это тяжелое поражение»

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал поражение от «Каролины» (3:6, 0-2) во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Несомненно, это тяжелое поражение, потому что у нас был шанс выиграть эту игру. Но в то же время мы должны перестроиться и быть готовыми к следующей игре. Мы едем домой, и нам нужно хорошо сыграть и выиграть третий матч, вот и все», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

«Каролина» повела в серии со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 26 апреля в Элмонте и начнется в 2:30 мск.