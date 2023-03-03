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Сегодня, 11:39

Главный тренер «Бостона»: «В атаке Орлов великолепен. Отличное усиление для нас»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери остался в восторге от игры российского защитника команды Дмитрия Орлова.

3 марта россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче с «Баффало» (7:1).

«В атаке Орлов великолепен. У него уже три гола, столько же, сколько было в «Вашингтоне» в этом сезоне до того, как его обменяли. Он здорово играет в обороне, он тяжелый и жесткий. И у него элитное видение площадки и руки. Отличное усиление для нас. По чистой силе броска он в нашей команде в топ-3. Особенно при броске в касание», — приводит слова Монтгомери пресс-служба «Бостона».

Орлов набрал 8 (3+5) очков в четырех матчах в составе «Брюинз». Он стал третьим игроком в истории «Брюинз», набравшим восемь и более очков в первых четырех матчах.

Дмитрий Орлов
ХК Бостон Брюинз
Джон Монтгомери
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