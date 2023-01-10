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Сегодня, 19:37

Главный тренер «Бостона» Монтгомери рассказал, как его напугал туалет на российской трассе

Мария Гусева
Джим Монтгомери.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Бостона» и бывший форвард «Салавата Юлаева» Джим Монтгомери рассказал, что был напуган уличным туалетом по дороге из Уфы в Магнитогорск.

«Однажды мы добирались в Магнитогорск из Уфы на автобусе. В Америке на трассах работают рестораны быстрого питания, вроде «Макдоналдса», а в России люди у дороги расставляют столы и торгуют, например, рыбой. Мы сделали остановку в одном месте. Я спросил, где здесь туалет. Мне показали, я зашел, а там была дырка в земле. Снимай штаны — и вперед, даже туалетной бумаги не было. Я не знаю как Энди Дюфрейн (в фильме «Побег из Шоушенка») пробирался через два футбольных поля этого всего. Меня даже чуть не вырвало. Мне пришлось сделать свои дела в пакет», — сказал Монтгомери в подкасте Spittin Chiclets.

Монтгомери выступал за «Салават Юлаев» в сезоне-2003/2004. За уфимский клуб нападающий провел 20 матчей и отметился 7 результативными передачами.

1 июля 2022 года Монтгомери подписал контракт на работу главным тренером «Бостона». 53-летний Монтгомери стал 30-м главным тренером в истории бостонской команды.

Хоккей
ХК Бостон Брюинз
ХК Салават Юлаев
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