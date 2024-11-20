Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:08

Главный тренер «Бостона» Монтгомери ушел в отставку

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини сообщил об отставке Джима Монтгомери с поста главного тренера команды.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Брюинз» назначен Джо Сакко.

«От имени «Бостон Брюинз» мы благодарим Джима Монтгомери за его достижения и влияние на нашу организацию. Я поддерживаю решение Дона заняться нашей текущей игрой и выступлением. Джо Сакко обладает богатым опытом и знаниями нашего состава и может помочь направить нашу команду в правильном направлении», — цитирует президента «Бостона» Кэма Нили клубная пресс-служба.

55-летний Монтгомери возглавлял «Брюинз» с 2022 года. В сезоне-2022/23 команда стала победителем регулярного чемпионата НХЛ.

После 20 матчей в нынешнем сезоне «Бостон» с 19 очками располагается на 8-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
ФКСР объявила о прекращении действия санкций против российских киберспортсменов
Сегодня
Вчера
Неделя