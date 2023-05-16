Дебур — о победе над «Сиэтлом»: «Это была наша лучшая командная игра в плей-офф»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал победу над «Сиэтлом» (2:1, 4-3) в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Это была наша лучшая командная игра в плей-офф. Я знал, что команда так отреагирует после поражения 3:6 в шестой игре. Как команда они меня не разочаровали. «Вегас»? Там есть что распаковывать. Я думаю, мы просто насладимся сегодняшним вечером и поговорим об этом в будущем», — приводит слова Дебура сайт НХЛ.

Дебур — единственный тренер в истории НХЛ, которому четыре раза удалось дойти до полуфинала плей-офф НХЛ в первом же сезоне работы с командой.

«Даллас» выиграл серию у «Сиэтла» со счетом 4-3 и вышел в финал Западной конференции плей-офф НХЛ, в котором встретится с «Вегасом».