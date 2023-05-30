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Сегодня, 10:40

Дебур оценил игру голкипера «Далласа» Эттингера в серии с «Вегасом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал поражение от «Вегаса» (0:6, 2-4) в шестом матче финальной серии Западной конференции НХЛ.

«Мы поставили Джейка Эттингера (вратаря) в трудные ситуации. Нельзя требовать, чтобы он выиграл эту игру в одиночку. Мы очень многого от него требовали в этом сезоне. Я считаю, что он провел отличный сезон. Он был нашей опорой весь год. Мне жаль нашу команду. Мне еще хуже, что он так закончил свой сезон, потому что он не заслужил этого своей игрой», — приводит слова Дебура сайт НХЛ.

«Вегас» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Стэнли. За трофей команда поборется с «Флоридой». Первый матч состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

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ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
Питер Дебур
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