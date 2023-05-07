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Сегодня, 12:44

Вудкрофт о победе над «Вегасом»: «Мы показали ту, игру которую хотели»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт подвел итоги второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (5:1).

«Мы были быстры и хорошо выглядели в силовой борьбе. Нам удалось показать ту игру, которую мы хотели. Мы отлично двигались на площадке с первых минут матча, с самой первой смены. Команде удалось атаковать соперника волнами, но это была лишь одна игра. У «Вегаса» есть одна победа в серии, и теперь у нас она есть», — сказал Вудкрофт после игры.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 9 мая в Эдмонтоне и начнется в 3.30 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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