Вудкрофт о победе над «Вегасом»: «Мы показали ту, игру которую хотели»

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт подвел итоги второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (5:1).

«Мы были быстры и хорошо выглядели в силовой борьбе. Нам удалось показать ту игру, которую мы хотели. Мы отлично двигались на площадке с первых минут матча, с самой первой смены. Команде удалось атаковать соперника волнами, но это была лишь одна игра. У «Вегаса» есть одна победа в серии, и теперь у нас она есть», — сказал Вудкрофт после игры.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 9 мая в Эдмонтоне и начнется в 3.30 мск.