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Сегодня, 07:40

Кноблаух — о двух поражениях «Эдмонтона»: «Я не вижу причин для паники»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух прокомментировал поражение во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (1:4, 0-2).

«Мы сыграли достаточно хорошо, чтобы добиться победы, — цитирует Кноблауха пресс-служба клуба. — К сожалению, такое не всегда случается. Я не вижу причин для паники и резких действий. Если «Эдмонтон» выиграет один из матчей, а я чувствую, что мы способны это сделать, то мы будем очень счастливы. Я не хочу, чтобы команда зацикливалась на том, что проигрывает в серии 0-2. Мы просто должны выиграть следующий матч».

Счет в финальной серии Кубка Стэнли — 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч пройдет 14 июня в Эдмонтоне.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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