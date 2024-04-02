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Сегодня, 08:49

Торторелла — о дебюте Федотова: «Восхищен. Он единственный, кто играл во втором периоде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла оценил дебют российского голкипера Ивана Федотова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4 ОТ). 27-летний вратарь впервые сыграл за команду, заменив Самуэля Эрссона в начале второго периода, и сделал 19 сейвов.

«Восхищен. Единственный, кто играл во втором периоде — вратарь. Есть люди, которые не знают, как играть, или просто не могут играть в таких ситуациях. И именно поэтому я рад, что он с нами. Это был позорный второй период для «Филадельфии», то, как мы играли. Стыдно. Но высокая оценка тому, как мы вернулись в третьем периоде», — приводит слова Торторелла сайт НХЛ.

Иван Федотов. Федотов дебютировал в НХЛ: впечатлил Тортореллу и перепутал ворота

«Филадельфия» с 83 очками в 76 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции. 6 апреля команда сыграет с «Баффало».

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
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