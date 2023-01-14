Торторелла о запрете планшетов в «Филадельфии»: «Мне наплевать на то, как меня воспринимают»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла запретил использовать планшеты на скамейке команды.

Хоккеисты НХЛ используют гаджет, чтобы оперативно пересматривать свои игровые смены и вносить необходимые коррективы.

«Это тонкая грань. У нас их не будет. На скамейке есть телевизор, который встроен прямо в площадку у моих ног. Если кому-то что-то нужно посмотреть, то такая возможность есть.

Если ты хочешь развиваться как хоккеист, просто будь готовым к своей следующей смене. С планшетом ты можешь сразу же просмотреть свою смену. Это лишнее, потому что мы иногда мешаем и забиваем игрокам голову тем, что только что произошло на льду, вместо того, чтобы сосредоточиться на следующей смене. Все думают, что технологии — это хорошо. И иногда это так, но иногда это не так. И я думаю, что в этом случае мы обойдемся без них.

Мне плевать на то, как меня воспринимают. Моя работа — тренировать команду. У нас есть серьезная проблема с пониманием игровых процессов. Это главная причина запрета планшетов. Понимание импульса и ритма игры. Я думаю, очень важно научиться этому, будучи молодой командой», — приводит слова тренера Philly Hockey Now.

«Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очков в 42 матчах. Следующую игру команда проведет в ночь на 15 января на выезде против «Вашингтона».