Главный тренер «Филадельфии» Торторелла оценил дебют Мичкова в НХЛ

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла кратко прокомментировал дебют российского форварда Матвея Мичкова в НХЛ.

В субботу, 12 октября, «Флайерз» в серии буллитов обыграли «Ванкувер» (3:2). 19-летний россиянин провел на льду 18 с половиной минут. Он попал в первое звено с Шоном Кутюрье и Трэвисом Конечны.

«Мичков и Джетт Лучанко заслужили играть», — приводит слова Тортореллы журналист Дэвид Маландра в своих соцсетях.

Мичков перешел в «Филадельфию» этим летом из СКА. В 2023 году команда выбрала его под 7-м номером драфта НХЛ.