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Сегодня, 14:58

Главный тренер «Филадельфии» Торторелла оценил дебют Мичкова в НХЛ

Алина Савинова
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла кратко прокомментировал дебют российского форварда Матвея Мичкова в НХЛ.

В субботу, 12 октября, «Флайерз» в серии буллитов обыграли «Ванкувер» (3:2). 19-летний россиянин провел на льду 18 с половиной минут. Он попал в первое звено с Шоном Кутюрье и Трэвисом Конечны.

«Мичков и Джетт Лучанко заслужили играть», — приводит слова Тортореллы журналист Дэвид Маландра в своих соцсетях.

Форвард &laquo;Филадельфии&raquo; Матвей Мичков дебютировал в&nbsp;НХЛ в&nbsp;матче с &laquo;Ванкувером&raquo; (3:2 Б). Дебют Мичкова в НХЛ: нанес больше всех бросков, удалился, но очков не набрал

Мичков перешел в «Филадельфию» этим летом из СКА. В 2023 году команда выбрала его под 7-м номером драфта НХЛ.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла

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