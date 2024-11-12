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Сегодня, 10:10

Главный тренер «Филадельфии» Торторелла оценил игру Мичкова в матче с «Сан-Хосе»

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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал выступление вернувшегося в команду российского нападающего Матвея Мичкова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 Б).

19-летний россиянин забросил шайбу, отдал результативную передачу и реализовал победный буллит «Флайерз». До этого форвард пропустил встречи с «Тампой» (2:1) и «Флоридой» (3:4) по решению тренера.

«Он сыграл хорошо», — цитирует Тортореллу журналист Джонатан Бейли на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне Мичков набрал 12 (5+7) очков в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Матвей Мичков
Хоккей
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла

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