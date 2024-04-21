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Сегодня, 16:30

Главный тренер «Флориды» Морис поделился мнением о Тарасенко

Игорь Рабинер
Обозреватель
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Пантерз» Пол Морис в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с форвардом Владимиром Тарасенко, который перешел в его команду в результате обмена из «Оттавы».

— Владимир Тарасенко после обмена из «Оттавы» провел первый отрезок во «Флориде». Как известный нападающий адаптируется в команде?

— Мы сразу поставили его слева в звене с Александром Барковым — это было самое легкое решение, которое я мог принять, отталкиваясь от нашей ситуации с игроками. И Тарасенко во втором своем матче за «Пантерз» забил две шайбы в ворота «Калгари».

Но потом мы начали проигрывать. Дело вообще не было во Влади, просто так сложилось в целом, к тому же и Барков травмировался. Но в итоге все получилось к лучшему. Так вышло, что ему за короткое время пришлось поиграть в разных звеньях с самыми разными партнерами. Что хорошо, потому что это живой опыт, который у нас была возможность анализировать.

Затем Барков восстановился, и Влади вернулся к нему в тройку, и там для него было место. Остальные звенья — это готовая структура, если взять, например, сочетание, в котором играют Верхэге с Ткачуком. Они сыгрались. И с тех пор как Барков вернулся, мне нравится, как все у них работает и как там играет Тарасенко. Думаю, что в плей-офф они смогут еще выше поднять уровень игры.

Прекрасно помню, как еще во времена работы в «Виннипеге» мы в первом раунде играли с «Сент-Луисом», и Влади смотрелся просто фантастически. С отличными перемещениями, быстрым броском — он был так хорош в той серии! Ожидаю того же и сейчас.

32-летний Тарасенко в 76 играх этого сезона набрал 55 (23+32) очков.

Полностью интервью Мориса читайте на сайте «СЭ»

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
0
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