Сегодня, 13:14

Тренер «Флориды» Морис — о Бобровском в игре с «Нью-Джерси»: «Он был точен во всем. И безупречен в своих действиях»

Павел Лопатко

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал игру российского вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:0).

«Если вам не понравилась одна из игр Сергея, можете быть почти уверены, что следующая вам понравится. Сегодня он был точен во всем. И безупречен в своих действиях. Когда будешь смотреть видео этой игры, увидишь много опасных моментов, и [ты] точно впечатлишься, потому что в «Нью-Джерси» играют обладатели великолепного кистевого броска. Он совершил несколько великолепных сэйвов», — цитирует канадского специалиста пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2025/26 российский вратарь в 15 матчах пропустил 39 голов. Его средний коэффициент надежности составляет 2,62, а процент отраженных бросков — 89,23.

