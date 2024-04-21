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Сегодня, 16:00

Главный тренер «Флориды» Морис рассказал, что бы изменил в поведении, если бы поехал в Россию сейчас

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об опыте работы в России в качестве главного тренера магнитогорского «Металлурга» и о взаимоотношениях с российскими игроками НХЛ.

— В вашей команде сейчас три российских хоккеиста, при этом у вас есть уникальный опыт работы на протяжении сезона в КХЛ. Помогает ли он в работе с россиянами в НХЛ?

Теперь я не думаю, что в момент приезда я имел достаточное понимание культуры места, куда еду. И речь не о русской культуре как таковой, а культуре хоккея — о стиле игры, стиле тренировок. О хоккейной общественности, о том, что она думает об игре. Я не понимал в этом вообще ничего.

Сегодня прошло уже больше десяти лет с тех пор, как я там работал. И вижу, что российский хоккей по-прежнему совершенно иной, нежели тот, в который играют здесь, в Северной Америке. Начиная с размера катка и с учетом еще миллиона вещей. И так уже почти сто лет! Поэтому, когда молодые российские хоккеисты приезжали играть в НХЛ, до моего приезда в Россию я ожидал от них более быстрой адаптации к игре и ассимиляции в культуре. Я просто не понимал, что они всю жизнь тренируются по противоположным принципам и видят игру и жизнь совсем иначе!

Пол Морис&nbsp;&mdash; главный тренер &laquo;Металлурга&raquo; в&nbsp;2012 году. «Российский хоккей по-прежнему совершенно иной, чем в Америке». Пол Морис — о россиянах «Флориды» и работе в «Магнитке»

Я думал: «Ну, вбрасывай же шайбу в зону». И не отдавал себе отчета в том, что они никогда, никогда этого не сделают в такой ситуации, потому что их всю жизнь учили другому. Теперь я понимаю абсолютно иначе, через что им приходится проходить, когда требуется проявить себя здесь. И в хоккейном, и в жизненном отношении. Например, языковой барьер. Я же, приехав в Магнитогорск, не мог говорить с игроками на их языке и понимал, насколько сложно тренировать их и доносить до них свое видение в такой ситуации! Как нужно искать другие, чем обычно, пути, чтобы чувствовать свою связь с командой.

Зато теперь я могу присесть с игроком из России и поговорить с ним о том, через что тогда прошел там, и найти с ним на этой почве взаимопонимание. На самом деле я получил большое удовольствие от времени, проведенного в Магнитогорске. Прекрасно помню страсть, с которой относились к команде и к ее игре болельщики. Это было что-то особенное. Они по-настоящему любят эту игру!

Убежден, что для меня это был очень позитивный опыт. Я очень многое узнал и многому научился. И я понял, насколько же многого не знал. В момент, когда ехал в «Металлург», предполагал, что знаю о хоккее гораздо больше, чем понимал на самом деле. И если бы у меня была возможность делать это снова, то без минуты колебания повторил бы. И воспринял бы русскую культуру и игру гораздо больше и глубже. И не пытался бы изменить так много вещей, как старался сделать это тогда, — сказал Морис «СЭ».

Морис возглавлял «Металлург» с 2012 по 2013 год. Под его руководством команда вышла в плей-офф КХЛ, где уступила «Салавату Юлаеву» (3-4) в серии 1/4 финала Восточной конференции.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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