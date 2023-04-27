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Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал, что думает об игре вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в пятом матче серии плей-офф с «Бостоном» (4:3, ОТ). Россиянин отразил 44 из 47 бросков соперника.
«Ему нужно было внести свою лепту, как делает Мэттью Ткачук и Александр Барков. Лидеры тащат команду, и Бобровский был гениален», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.
В серии с «Брюинз» 34-летний Бобровский всего пропустил девять шайб, отразив 78 бросков.
Шестой матч в серии состоится на льду «Пантерз» 28 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.