Тренер «Флориды» — об игре Бобровского в пятом матче с «Бостоном»: «Он гениален»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал, что думает об игре вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в пятом матче серии плей-офф с «Бостоном» (4:3, ОТ). Россиянин отразил 44 из 47 бросков соперника.

«Ему нужно было внести свою лепту, как делает Мэттью Ткачук и Александр Барков. Лидеры тащат команду, и Бобровский был гениален», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.

В серии с «Брюинз» 34-летний Бобровский всего пропустил девять шайб, отразив 78 бросков.

Шестой матч в серии состоится на льду «Пантерз» 28 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.