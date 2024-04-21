Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:45

Главный тренер «Флориды» Морис: «Мне нравится нынешняя игра Куликова больше, чем когда-либо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Куликов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Главный тренер «Пантерз» Пол Морис в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с защитником Дмитрием Куликовым, которого ранее тренировал в «Виннипеге».

— Что добавил для «Флориды» в этом сезоне вернувшийся в команду после многолетних путешествий по другим клубам Дмитрий Куликов?

— Мне нравится нынешняя игра Дмитрия больше, чем когда-либо. Он играл у меня в «Виннипеге», и он тогда только восстановился после серьезной травмы спины, с которой играл в «Баффало». В «Джетс» мы дошли до финала конференции, и он был большой частью этого похода. Затем снова были проблемы со здоровьем. Но думаю, что сейчас Куликов играет в лучший хоккей за всю карьеру.

Один специфический момент, в котором он точно сделал нашу команду лучше, — это меньшинство. В прошлом сезоне этот компонент был нашим слабым звеном. В этом все перевернулось. Когда команда оказывается способна из нижней десятки в лиге по игре в меньшинстве за один сезон забраться в топ-10 — это однозначно большая заслуга человека, который пришел в межсезонье и постоянно выходит при четыре на пять.

Он мощно играет у бортов, он отлично сыгрался в паре с Экманом-Ларссоном по стилю игры. Оба отлично двигают шайбу. Я вообще большой поклонник ветеранов, когда дело доходит до плей-офф. Опыт в таких матчах играет настолько больше в плюс, чем возраст — в минус!

Полностью интервью Мориса читайте на сайте «СЭ»

Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Куликов
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
0
Читайте также
Названы лучшие россияне в регулярном чемпионате НХЛ
«Динамо» разгромило «Пари НН» со счетом 4:1 в РПЛ
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Главный тренер «Флориды» Морис поделился мнением о Тарасенко

Пол Морис: «Иванов — уникальный тренер. У него зоркий глаз, и я не замечаю того, что видит он»