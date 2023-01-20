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Сегодня, 16:00

Главный тренер «Флориды» оштрафован на 25 тысяч долларов за критику судейства

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис оштрафован на 25 тысяч долларов за критику судейства, сообщает TSN.

Специалист высказался о работе арбитров после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:5 ОТ).

Морис обвинил судей Франсуа Сен-Лорана и Пьера Ламбера в предвзятости по отношению к его игрокам.

В 2016 году тренер, тогда возглавлявший «Виннипег», был оштрафован на 5 тысяч долларов за критику все того же Сен-Лорана, не давшего удаление после удара в голову центрфорварду «Джетс» Брайану Литтлу.

ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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